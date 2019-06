Rechazan sobreseimiento de carabinero que disparó contra Uber en aeropuerto

El funcionario utilizó su arma de fuego luego de que un conductor de esa aplicación se negara a entregar su vehículo y no detuviese el auto a pedido del uniformado.

22.06.2019

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este viernes la solicitud de sobreseimiento del cabo de Carabineros Blas Villarroel, quien disparó en contra de un conductor Uber en las afueras del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.



El hecho ocurrió el 13 de junio del año pasado, cuando un conductor Uber se negó a que su auto fuera requisado, no detuvo el auto e hizo el amague de atropellar al carabinero.



Según la Fiscalía de Pudahuel, que presentó la solicitud, el funcionario de Carabineros solo actuó en legítima defensa, apegándose al protocolo.

Sin embargo, el tribunal no acogió la solicitud, apelando a que los antecedentes no están del todo claros y deben discutirse en un juicio oral.



En cuanto al chófer del Uber, Rodolfo Muñoz, su defensa rechazó el ofrecimiento de la Fiscalía de una suspensión condicional del procedimiento, por lo que deberá determinar si persiste en llevarlo a juicio por los delitos de atentado contra la autoridad y agresión a un funcionario de Carabineros en servicio, según informa Radio Biobío.