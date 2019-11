Rector de la UCH llama al Mineduc a relevar el rol de la educación pública

24Horas.cl Tvn

28.11.2019

Una interpelación al Ministerio de Educación y a las y los parlamentarios realizó el presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, para realizar una reflexión en torno a la educación pública en el país. Una demanda que los planteles estatales han levantado de manera histórica y que en el contexto del estallido social en Chile toma mayor relevancia.

“Es un momento de la historia del país que requiere actitudes generosas, llamando al diálogo constructivo, con una voluntad de dar soluciones. Llamamos a conversar sobre los grandes problemas de fondo, que están a la raíz del conflicto social que hoy nos remueve”, expresó Vivaldi.

Aseguró también que es necesario reconocer que ha existido una negligencia con la educación pública en el país, como base de las transformaciones sociales.

“Una política que incentivó a que quienes tienen más ingresos reciben mejor educación, dejando atrás a las personas con menos ingresos, llevó a la división que hoy existe en el país. Ha habido un daño enorme y una irresponsabilidad tremenda al no entender el aporte que la educación pública hace a la cohesión del país. Hacemos un llamado a que exista una instancia para conversar, lo hemos planteado a las autoridades de gobierno, a las autoridades parlamentarias. Que no se puede seguir una política educacional que no comprenda una reflexión acerca del rol de la educación pública juega en la cohesión social y en el desarrollo del país”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a convocar a un diálogo amplio, convocando a la ciudadanía. “Como universidades públicas y estatales afirmamos que la tremenda hostilidad que ha habido por décadas con el sistema público está a la raíz de las injusticias que hoy vivimos, que a su vez están a la raíz del descontento social”, cerró.