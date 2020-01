Rectores descartan nueva postergación a la PSU tras llamado a boicot de la ACES

24Horas.cl Tvn

02.01.2020

El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, dijo hoy que no es posible postergar la PSU como demandó la ACES, organización de los estudiantes secundarios que había dado plazo precisamente hasta este jueves al Cruch para responder.



"No es posible postergar, porque ya lo hicimos, nosotros queremos ser muy empáticos con todas las organizaciones estudiantiles, entendemos que puede haber impaciencia, es razonable, quien no la tiene hoy día en el país, pero la admisión a primer año de 41 instituciones depende de que efectivamente se rindan estas pruebas", indicó el rector de la Universidad de Valparaíso.



"Los beneficios de las políticas públicas, las becas, desde luego la gratuidad, todo está asociado a que quienes accederán a la educación superior hayan rendido estas pruebas y por lo mismo el llamado es que asistan ojalá con la mayor calma, tranquilidad y confianza", añadió.



En cuanto a eventuales manifestaciones, respondió que "tenemos protocolos ante situaciones que demoren la aplicación de las pruebas y para que se reparen las condiciones de tranquilidad ambiental que se necesitan, porque estamos muy conscientes de eso. Siempre hay locales alternativos, relativamente cercanos, están considerados los tiempos de desplazamiento".



Agregó que "no vamos a tener ninguna sobrerreacción en términos de seguridad, esto no es un conflicto entre personas, son legítimas diferencias que obviamente respetamos y en el bien entendido también de que no les estamos imponiendo a las personas ninguna obligación. Estamos cumpliendo con un compromiso que asumimos en el año 2019 y lo que tenemos que hacer es respetar el derecho a rendir estas pruebas".