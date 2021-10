Recurso de protección por pase de movilidad fue rechazado por Corte Suprema

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

20.10.2021

La Corte Suprema ratificó este miércoles la sentencia de la Corte de Apelaciones de la Región de Aysén, la cual desestimaba un recurso interpuesto por civiles no inoculados, en el cual reclamaban por el requisito de estar vacunado para obtener el Pase de Movilidad.



Éste, presentado el 01 de octubre contra la Seremi de Salud de la Región de Aysén, Yesenia Valdebenito, se sumaba a los cerca de 200 recursos presentados ante la justicia hasta finales de septiembre, de los cuales más de 30 ya habían sido rechazados.



Tras ser rechazado el requerimiento, los recurrentes decidieron acudir al máximo tribunal impartidor de justicia.



Fue la Tercera Sala de la Suprema, integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Rodrigo Biel y Eliana Quezada, la encargada de ratificar que no existía legalidad en la medida adoptada por las autoridades sanitarias, la cual consiste en un documento que reciben aquellos completaron su proceso de vacunación contra el covid-19, y que garantiza el acceso a determinados servicios en ciertas circunstancias.



"Las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni poco razonables, ya que el bienestar de la colectividad debe privilegiarse por sobre el interés individual de los actores", versa el fallo citado por La Tercera.



Además, se condenó a los recurrentes Karla Morales, Zolka Moreno, María Cristina Reyes, Felix Galilea, Angélika Deutsch y Guido Rainer, a pagar las costas de la causa.