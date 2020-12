"Regala vida en Navidad": campaña busca encontrar donantes para salvar a miles de personas

24Horas.cl Tvn

22.12.2020

En Chile cada dos horas una persona es diagnosticada con cáncer de sangre,pero a nivel mundial es cada 27 segundos. Muchos de ellos necesitarán un trasplante de células madre sanguíneas de un donante compatible para sobrevivir.

Tres de cada cuatro pacientes no encontrarán ese donante 100% compatible dentro de su familia lo que lleva a los médicos a buscar a un donante no emparentado en registros como DKMS, donde. Por azar genético, es posible encontrar a personas no emparentadas que comparten características de compatibilidad. Es decir, gemelos genéticos.

Al registrarte como potencial donante, tienes la posibilidad de salvarle la vida a alguien que lo necesita. Como a Julieta, que le encanta ser cheerleader y jugar con sus hermanos; Vicente, un niño de 5 años muy activo, que tiene una imaginación increíble y disfruta mucho del karate; o Joaquín, quien se está preparando para rendir la Prueba de Transición y si su salud se lo permite, quiere estudiar Psicología.

“En estas fechas los invitamos a tomarse unos minutos y pensar en que, con muy poco esfuerzo, pueden regalarle a otro la posibilidad de seguir viviendo. Solo tienen que registrarse como potenciales donantes de células madre sanguíneas en dkms.cl. Es un proceso muy simple, que no tiene costo y puede hacerse desde el hogar”, explicó Ignacia Pattillo, directora ejecutiva de DKMS Chile. “Mientras más personas se registren, mayores serán las probabilidades de que todos quienes lo necesiten, encuentren su donante compatible”.

Quienes tengan entre 18 y 55 años, vivan en Chile y cuenten con buena salud en general, pueden registrarse a través de dkms.cl y seguir los pasos indicados.