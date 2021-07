R.M. estaría a dos semanas de retrasar toque de queda: Solo 74.2% tiene dos dosis

Agencia Aton

26.07.2021

Dos semanas proyectan desde el Ministerio de Salud, para que la región Metropolitana pueda disminuir el horario de toque de queda actual. Los requisitos que necesita son por un lado, la cobertura de vacunación de su población objetiva superior al 80% y la tasa de incidencia menor a 150. Del total de 52 comunas, en la actualidad 25 no alcanzan el objetivo en la región.



La región Metropolitana cumple con la tasa de incidencia (40,3), pero presenta solo un 74,2% de cobertura de vacunación con dos dosis o bien la dosis única de CanSino. Estación Central, por ejemplo, tiene el 57,6%, ya que de una población objetiva de 173.949, únicamente 100.168 han finalizado su proceso, siendo la comuna con menor registro.



El alcalde Felipe Muñoz (IND) en conversación con Emol, señala que "estación Central tiene un promedio del 44% de vecinos y vecinas inoculadas, muy por debajo del promedio nacional, cifra que me insta a fortalecer el proceso de vacunación. Estos números obedecen a la gran cantidad de población flotante que se ha vacunado en puntos de vacunación comunal, en desmedro de quienes habitamos la comuna".



El edil agrega que esto también se debe a que "en los últimos días los procesos se han retardado por la falta de stock, sobre todo de vacunas Pfizer". En esa línea, señala que están trabajando junto al Servicio de Salud Metropolitano Central, "implementando estrategias para llevar la vacunación en los barrios, con vacunatorios móviles en horarios no laborales. También estamos trabajando para llegar a la población migrante, de tal modo que accedan de manera universal a la vacuna, con el fin de llegar a la totalidad de vecinos con las dosis que corresponden".



El contraste con otras comunas que incluso alcanzan el 100% de la población vacunada, se explica desde el Minsal porque "en algunas comunas puede haber población flotante que puede que esté en una comuna, por motivos laborales u otros, y se vacunan ahí. Sin ser necesariamente oriundos del lugar", señalan a Emol.



De sumarse mañana Coquimbo y Atacama, 12 de las 16 regiones cumplirían los requisitos para retrasar el toque de queda de 00:00 a 05:00. Además de la región Metropolitana, quienes aun no llegan al objetivo son las regiones Arica, Tarapacá y Antofagasta.