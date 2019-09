Registran duro enfrentamiento entre director y encapuchados en el Liceo Barros Borgoño

24Horas.cl Tvn

06.09.2019

Durante la mañana de este jueves, el director del Liceo Barros Borgoño salió a enfrentar en duros términos a un grupo de encapuchados que realizaban desórdenes al interior del establecimiento.

En un registro de celular, se aprecia cómo el directivo, Manuel Muñoz, los increpa, posteriormente registrándose insultos y algunos empujones.

El funcionario asegura que los encapuchados no pertenecen al recinto y que fue a detenerlos cuando realizaban daños, sorprendiéndolos con elementos incendiarios. También señaló que a él lo golpearon y que incluso lo rociaron.

"Comienzan a destruir el auto de un profesor, por lo cual me acerco a ellos y les digo que no corresponde. Fuimos entre cuatro a cinco personas las que nos acercamos a decir basta de destruir lo que significaba un bien público y la educación pública. En ese momento, los encapuchados me rociaron con bencina, me golpearon y a su vez generaron todo un tema de maltrato hacia mi persona", indicó el director Muñoz.