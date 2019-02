Registran pulso eruptivo en complejo volcánico Panchón Peteroa

Sernageomín indicó que "esta señal no presenta variaciones significativas, permaneciendo con desplazamientos reducidos que no superan los 2 centímetros cuadrados".

01.02.2019

Durante la tarde de este viernes, se registró un nuevo pulso eruptivo en el complejo volcánico Planchón Peteroa, ubicado en la región del Maule.

Según indicó preliminarmente el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomín), "a partir de las 17:00 horas, las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones registraron un aumento sostenido y continuo en la emisión de material particulado con una columna de 2.000 metros aproximadamente, que se dispersó en dirección este".

"Se destaca que este episodio estuvo asociado con la aparición de eventos discretos de muy baja frecuencia (VLP) entre las 17:00 a 19:00, con un desplazamiento reducido máximo de 8,3 cm2. Este tipo de sismicidad se considera importante relacionada posiblemente con la inyección de parcelas de magma desde una mayor profundidad, lo cual puede implicar un cambio en la dinámica interna del complejo", añade el organismo.

REAV PLANCHON PETEROA!! Les enviamos Reporte Especial de Actividad Volcánica de Complejo Volcánico #PlanchónPeteroa que presentó actividad durante hoy viernes. Alerta técnica se mantiene en #amarilla. Ver REAV en https://t.co/qUdCwfM7LG pic.twitter.com/C5d2zn70hn — Sernageomin (@Sernageomin) February 2, 2019

Además, se destacó que "dada la baja energía de estos eventos, el sistema generador de la señal de tremor no se afectó, por lo cual esta señal no presenta variaciones significativas, permaneciendo con desplazamientos reducidos que no superan los 2 cm2".

"Se resalta que se podrían ocurrir nuevos episodios eruptivos menores como el registrado e incluso de mayor energía, pero aún sólo afectando la zona cercana a los cráteres activos, tal como se ha descrito en los reportes de actividad emitidos con anterioridad", finalizó el documento emitido.

Por ahora, se mantiene la Alerta Técnica Amarilla.