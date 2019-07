Registran violento asalto a local de pago de cuentas en supermercado de Pudahuel

24Horas.cl Tvn

04.07.2019

Tensos minutos se vivieron al interior de un supermercado de la comuna de Pudahuel, cuando ocho delincuentes llegaron fuertemente armados para robar una oficina de Servipag que funciona en ese lugar.

Los asaltantes llegaron al lugar en dos automóviles y portando armas cortas y largas, para posteriormente realizar disparos al aire para amedrentar a los clientes, trabajadores y personal de seguridad del recinto.

Incluso, una mujer que pagaba sus cuentas fue retenida por los desconocidos, siendo apuntada en todo momento mientras realizaban el robo, y a quien liberaron segundos después.

Los desconocidos lograron abrir la puerta de la oficina de pagos y se llevaron una bolsa con dinero cuya cantidad no ha sido informada. Pese a lo violento del delito no hubo personas lesionadas y los delincuentes no han sido detenidos.