Registro Civil se negó a casar a una pareja gay que apeló a fallo de la Corte Suprema

Agencia Uno

15.01.2019

El Registro Civil negó hoy una hora de matrimonio a una pareja gay con 19 años de relación, que apeló a un fallo de la Corte Suprema donde se establece que dicho vínculo es un derecho humano.

Los afectados presentaran un recurso de protección con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)



La pareja conformada por el periodista Ramón Gómez (43) y el diseñador gráfico Gonzalo Velásquez (37), tuvo que salir de la oficina con la excusa de que su unión estaría prohibida por la legislación chilena.



“Estamos tristes y decepcionados por la negativa de un órgano del Estado a reconocernos los mismos derechos que al resto de las personas. Era predecible, pero eso no quita la tristeza. Si la Corte Suprema falló en noviembre pasado que el matrimonio es un derecho humano, entonces es evidente que hoy se han violado nuestros derechos humanos”, sostuvo Velásquez.



Los hombres acudieron a la sede de la instancia con una sentencia emitida en noviembre del 2018 donde los tribunales declaran el matrimonio "como un derecho humano" y obligaron al Registro Civil a casar a un chileno con una ciudadana de nacionalidad dominicana que no tenía sus papeles al día. El Registro también se había negado inicialmente a casar a la pareja por considerar ilegal la unión.



Por su parte, Gómez señaló que para reforzar su petición entregaron a la funcionaria, María Poblete, "el fallo de la Corte Suprema así como un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se señala que el matrimonio igualitario está garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento ratificado por Chile. Aún así se nos negó el derecho a casarnos”.



La pareja explicó que en la actualidad su principal motivación para contraer matrimonio es adoptar un niño o niña.



“Queremos que nuestro hijo o hija tenga los mismos derechos que otros y no que sea tratado como un niño o niña de segunda categoría, al impedirse jurídicamente el reconocimiento de su verdad, esto es que tendrá dos padres. Ningún niño o niña merece crecer y desarrollarse sobre la base de falsedades y desprotecciones jurídicas. Queremos entregar amor y afecto con la verdad y en igualdad derechos. Es la muestra máxima de amor”, según Velásquez.



Los coautores del libro “Nicolás tiene dos papás”, consultaron al Registro Civil sobre la posibilidad de que un fallo de la Corte Suprema reconociera su derecho a casarse, a lo que contestaron que "en ese caso los hechos deberían ser analizados muy a fondo por su departamento jurídico".



El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, apuntó que “tras la lamentable respuesta de hoy, presentaremos esta semana un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. De perder ahí, iremos hasta la Corte Suprema, la cual deberá ser coherente con el fallo que en noviembre pasado declaró al matrimonio como un derecho humano, luego de que el Registro Civil negara a una ciudadana dominicana casarse con un chileno porque no tenía sus papeles en regla”.



“Pues bien, en esa oportunidad el Registro Çivil dijo que no podía casar a la pareja, porque era ilegal. Lo mismo han dicho hoy. Lo que esperamos es que pese a ello, se privilegie la universalidad de los derechos humanos. Si la Corte falla contra Ramón o Gonzalo, estará, en sus propios términos, violando sus derechos humanos. Esperamos que ello no ocurra.”, finalizó Jiménez