Regreso a clases genera nuevo cruce de posturas entre el Mineduc y el Colegio de Profesores

Mientras el ministro Raúl Figueroa aseguró que "se están dando las condiciones para que los profesores vuelvan a clases", desde el gremio enfatizan que "con las cifras actuales de contagio, con o sin vacuna, no volvemos".

21.01.2021

Luego que las autoridades establecieran que los docentes de nuestro país subirán en el nivel de prioridad de la población que será vacunada, siendo considerados ahora dentro del 30% de la población prioritaria para recibir la inoculación contra el coronavirus, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló en conversación con La Segunda que "se están dando las condiciones para que los profesores vuelvan a clases" el 1 de marzo, fecha que maneja la cartera de Gobierno.

El titular de Educación detalló que "primero se vacunará al área de la Salud, adultos mayores, bomberos y trabajadores de Conaf, y luego Educación". Enfatizó que "entendiendo la importancia de los docentes y asistentes de la educación, se han implementado una serie de medidas que apuntan a recuperar la confianza y dar seguridad".

Según Figueroa, se han establecido "protocolos sanitarios para las escuelas, apoyos económicos para cumplirlos, flexibilidad para organizar la operación de las escuelas y la prioridad en el proceso de vacunación, lo que es súper importante".

En ese marco, Figueroa añadió que la vacunación entre los docentes, aproximadamente unas 470 mil personas, también tendrá grupos prioritarios: educadoras de párvulos, profesores y asistentes de la educación que trabajen con los niños más pequeños y en sectores más vulnerables.

Además, en el marco del trabajo logístico desarrollado con el Ministerio de Salud, Figueroa comentó que "le hemos pedido a todos los colegios que nos asignen un encargado para coordinar el proceso, y al Colegio de Profesores que sean activos en esto".

COLEGIO DE PROFESORES: "NO ESTÁN AÚN LAS CONDICIONES QUE GARANTICEN"

La respuesta por parte del Colegio de Profesores no se hizo esperar. El presidente del gremio, Carlos Díaz, señaló al mismo medio que "con las cifras actuales de contagio, con o sin vacuna, no volvemos".

Si bien reconoció que "valoramos la priorización de la vacuna, es un aporte para enfrentar la pandemia", sostuvo también que no es suficiente garantía para volver a clases el primero de marzo. En esa línea, concedió también que el ministro "ha matizado el planteamiento que tuvo todo el 2020 de volver a clases presenciales casi como única opción, no están aún las condiciones que garanticen que no habrá contagios en las comunidades escolares".

Respecto a si vuelven a clases en marzo, fue enfático; "Así como están dadas las condiciones, no. Con las cifras de contagio que tenemos, tenemos una pandemia desatada. Una pandemia controlada según la OMS es cuando tenemos 20 contagios por millón de habitantes y hoy tenemos sobre 100".

PRESENCIALIDAD: "ES UNA PRIORIDAD, PERO HABRÁ QUE COMBINARLA CON EDUCACIÓN A DISTANCIA"

El ministro Figueroa se refirió además a su declaración de fines de 2020 cuando dijo que "la modalidad presencial será la regla para el 2021".

En esta oportunidad, matizó sus dichos señalando que "es una prioridad, pero habrá que combinarla con educación a distancia porque el funcionamiento de los colegios va a depender de la situación sanitaria de los territorios donde están y de la realidad de cada colegio".

De esta manera, dijo que 2021 "va a ser un régime mixto, donde debemos combinar lo presencial con la educación a distancia".

Finalmente, indicó que "el año escolar parte el 1 de marzo, pero la forma en que va a partir en cada colegio dependerá de las condiciones sanitarias y la organización que el colegio se haya dado para cumplir los protocolos".