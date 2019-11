Reino Unido, Berlín, Uruguay,Toulouse: Los lugares donde se está replicando el baile feminista del colectivo Lastesis

24Horas.cl Tvn

29.11.2019

España, Concepción, Reino Unido, Francia son algunos de los lugares que se han sumado a la manifestación contra la violencia a las mujeres a través de la performance del colectivo feminista Lastesis.

La intervención artística- a cargo del colectivo interdisciplinario de mujeres- conquistó las redes sociales el pasado lunes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una simbólica coreografía que acompaña la canción "Un violador en tu camino".

Las integrantes del mismo colectivo llamaron mujeres y disidencias a realizar este 29 de noviembre la misma intervención "desde sus propios territorios [donde sea que estén] - idealmente restando y/o incorporando elementos que la conviertan en su propia versión"

La convocatoria no tardó en ser respondida y durante este viernes distintas agrupaciones feministas han realizado su propia manifestación:

All of our sisters murdered, you are in our hearts! All of our sisters who survived violence, rape, you are not alone! We are with you and we are stronger together 💪 A salute to #LasTesis #Chili from #Paris 🖤 pic.twitter.com/4I07svyb2M