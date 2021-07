Reportan "grave escasez" de trabajadores frutícolas: empresas subieron sueldos para "atraer" interesados

24Horas.cl Tvn

14.07.2021

El sector frutícola nacional enfrenta una "grave escasez" en mano de obra, según reporta la última encuesta de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta).

La investigación indica que más de la mitad del sector tiene entre un 50% y un 70% menos de trabajadores de los que necesitan para sus huertos y empecadoras.

El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, sostuvo que "la escasez que enfrentan los productores que están cosechando en este momento está mayoritariamente dentro de este rango. Si esta situación continúa, para cuando lleguemos a septiembre tendremos un déficit de más de 150.000 trabajadores para tareas críticas”.

