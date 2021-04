Reportan largas filas y aglomeraciones en oficinas de Chile Atiende por obtención de Clave Única

Si bien un gran número de personas no tiene en su poder la Clave Única, esta se puede obtener a través de Internet sin tener que asistir presencialmente a una oficina.

24Horas.cl Tvn

21.04.2021

La jornada de este miércoles se reportaron largas filas y aglomeraciones a las afueras de las oficinas de Chile Atiende, luego que decenas de personas llegaran hasta el lugar para obtener la Clave Única, con el objetivo de realizar una serie de trámites de manera virtual, tales como postular a los beneficios sociales anunciados por el Gobierno.

Además, muchos de los testimonios coinciden en que aún existen diversas dudas sobre cómo realizar dichos trámites, por lo que acudieron a los establecimiento de forma presencial para despejar sus inquietudes.

"Necesito que ellos vean por qué no puedo recibir los beneficios que da el Gobierno, porque yo nunca he recibido un bono", sostuvo una de las personas, mientras que otro de los asistentes manifestó que "no pude gestionar los trámites el día de hoy, por lo que voy a tener que venir mañana".

Por su parte, el jefe del Canal Presencial de Chile Atiende, Marco Antonio Rivera, explicó que las personas pueden gestionar las diligencias de manera remota.

"Comprendemos que algunas personas no tienen acceso a la tecnología, por lo que el primer llamado es que la redes de apoyo que tienen, ya sean sus hijos o nietos, les den la primera colaboración", indicó Rivera, quien luego agregó que pueden "recurrir a los canales remotos, de tal manera que les podamos dar la orientación y la asesoría respectiva".

¿Cómo obtener la Clave Única en línea en cinco pasos?

1. Ingrese a www.registrocivil.cl desde un celular, computador o tablet, que posea cámara, y complete sus datos.



2. Seleccione una fecha y hora para realizar la videoconferencia, y autorice la realización de la videollamada.



3. En el correo electrónico recibirá la confirmación de la reserva de hora para obtener el código de activación.



4. Conéctese en la cita el día acordado. Le llegará un correo recordatorio a su correo. En la videoconferencia, se validarán sus antecedentes e imagen, debiendo exhibir su cédula de identidad.



5. Tras la videoconferencia, recibirá un correo electrónico con el código de activación, que deberá ingresar en www.claveunica.gob.clpara crear su ClaveÚnica.