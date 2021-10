Reportan millonaria multa a Florcita Alarcón por incumplir cuarentena en abril pasado

24Horas.cl Tvn

27.10.2021

Durante la jornada de este miércoles se dio a conocer la millonaria multa con la que la Seremi de Salud Metropolitana multó al diputado Florcita Alarcón tras haber sido descubierto transitando por Providencia en abril pasado, mientras la comuna se encontraba en fase de Cuarentena.

De acuerdo a lo reportado por La Tercera, el parlamentario deberá pagar 1,3 millones de pesos por haber incumplido las normas sanitarias.

Además de ello, el citado medio indica que en el sumario se indica que el legislador explicó que había llevado su computador hasta un servicio técnico para poder conectarse remotamente a sus labores parlamentarias. También indicó que se encontraba con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Del mismo modo se indica que Alarcón se estacionó cerca de un vehículo policial, explicando la situación a los Carabineros, sin temor a un posible control.

El sumario además afirma que el diputado argumentó que "no debiese ser sancionado, puesto que su labor en la vía pública no afecta su salud pública, así como tampoco la pone en peligro”, además de que "e solo hecho de quebrantar la cuarentena, o sea, salir de casa sin la autorización dispuesta por la policía (Carabineros), no hace presumir de forma alguna un peligro para la salud pública”.

Todos estos antecedentes fueron acompañados por una copia de la cotización del servicio técnico por la reparación de su computador.

Tras toda la exposición del parlamentario, la Seremi de Salud estableció que "los descargos realizados no eximen su responsabilidad en los hechos constatados”.

Junto con ello, sostienen que el diputado "incumplió la normativa sanitaria vigente, trasladándose hacia una comuna en cuarentena sin la documentación pertinente, para este caso el permiso de traslado temporal, el sumariado ha puesto en peligro la salud pública por una evidente infracción a la normativa sanitaria vigente, procediendo por esto a ser sancionado”.

Debido a lo anterior, la autoridad sanitaria estableció una multa de 25 UTM en contra del diputado Alarcón, quien tiene un plazo de cinco días hábiles para ser pagada a menos que el parlamentario apele a esta sanción.