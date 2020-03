Representante de la OMS en Chile: "La cuarentena total no sería necesaria ni conveniente"

24Horas.cl Tvn

21.03.2020

Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que "no sería necesaria ni conveniente" decretar la cuarentena total en el país pese al actual panorama por el coronavirus COVID-19 y la presión de diversos alcaldes.

Leanes explicó que esta medida extrema "no sería necesario, no sería conveniente", argumentando que este planteamiento "no es mi opinión, sino la de expertos de la Organización Panamericana de la Salud y del país".

La autoridad agregó que "ayer (jueves) hubo una reunión en el Senado. He hablado con políticos opositores y tampoco están de acuerdo con la medida".

Asimismo, el representante en el país de la OMS calificó a la cuarentena total como una instancia "muy seductora y popular, pues en varios países se ha hecho y se ha respetado los primeros días", afirmó en entrevista con Mega.

Sin embargo, consideró más oportuno ocupar esta "aceptación" en propagar otras prácticas que vayan en beneficio de la sociedad.

"Hay que aprovechar esta aceptación para hacer hincapié en tener una mayor determinación para los aislamiento y tratamiento del pacientes con cuidado", complementó.

Finalmente, sobre las peticiones surgidas de alcaldes y otras autoridades, aseguró que "es muy tentador ceder a esta presión incluso para uno mismo. Decir 'háganlo', pero no resulta. No fue conveniente cerrar escuelas cuando se cerraron".

"Es inevitable que haya nerviosismo y especulaciones", sentenció.