Resolución del TC resuelve paralizar causa contra general (r) Humberto Oviedo

La medida, que no es retroactiva, tendrá efecto la próxima semana, cuando todas las partes sean notificadas.

24Horas.cl TVN

04.07.2019

Por tres votos contra dos, la primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) decidió paralizar la causa contra el general (r) Humberto Oviedo, detenido por presunta malversación de 4.500 millones de pesos.

Esto, luego que el TC acogiera el recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército y donde se acusaba a la ministra Romy Rutherford de diligencias inconstitucionales.

Pese a este dictamen, la representante de la corte marcial continuó con las indagatorias por la arista mensualidades, que busca aclarar supuestos pagos que habría recibido Oviedo, cuando aún era parte del alto mando.

En un documento de ocho páginas, Rutherford justificó sus acciones aclarando que pensó que la suspensión del TC era parcial y regía únicamente para la arista "empresas de turismo".

La resolución, que no es retroactiva, tendría efecto durante la próxima semana, cuando todas las partes sean notificadas. Además, no tendría efecto retroactivo, por lo que el procesamiento en contra del ex uniformado por malversación de caudales públicos va a seguir vigente.