Retiro del 10%: Tribunales de familia retuvieron $308 mil millones por deudas de pensión de alimentos

24horas tvn

08.09.2020

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, entregó este martes el balance del proceso de retención del 10% de los fondos previsionales por deudas de alimentos, el cual alcanzó un monto de $308 mil millones de pesos.

Según explicó Chevesich, entre el 25 de julio y el 31 de agosto pasado, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos, lo que equivale al 1.828% de un año normal, en el mismo período de tiempo, decretando un total de 326.000 medidas cautelares.

: Dos de cada cinco mujeres dijo haber sufrido algún tipo de violencia en Chile Leer más

Tras la resolución de los tribunales, el monto exacto retenido fue de $307.876.504.313.

"Lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley", aseveró la vocera.

De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

: Más de 3.000 personas no recibieron el Bono COVID-19 por demoras en actualización del RSH Leer más

La ministra Chevesich desglosó el 4% que no se alcanzó a retener, explicando que: "6.800 solicitudes fueron presentadas por las partes demandantes a partir del sábado 8 de agosto en adelante; es decir, cerca del vencimiento de los días hábiles que las AFP tenían para pagar, y como es de público conocimiento, varias comenzaron a pagar apenas iniciado dicho plazo.

Finalmente el número de personas a los que se logró hacer la retención ascendió a 236.800.