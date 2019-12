Retrasan nuevamente funeral de Fernanda Maciel por nuevos peritajes

24Horas.cl Tvn

09.12.2019

Hace cinco meses y luego de a más de un año de su desaparición este fin de semana finalmente la familia de Fernanda Maciel podría hacerle su funeral y darle el último adiós, sin embargo este lunes se retrasó nuevamente la entrega de su cuerpo.

Nuevas pericias solicitadas por la defensa de la familia retrasaron la entrega del cuerpo de la joven y por lo tanto su funeral, por lo que recién en enero se podría realizar su sepultura, según informó el matinal de TVN, "Buenos días a todos".

Esto luego que salieran a la luz nuevos detalles que hablarían de una posible segunda persona que habría ayudado a Felipe Rojas, presunto responsable de su muerte.

"Si fue Felipe el responsable de la muerte de mi hermana y su hija que sea juzgado y si hay más involucrados que se haga justicia", afirmó Valentina Maciel, hermana de la joven, al mencionado programa.

Fue justamente Valentian quien lideró una marcha que se realizó en Conchalí este fin de semana para pedir justicia para Fernanda.

"Hemos estado bien tristes. Si bien hace mucho tiempo que sabemos que mi hermana no está aquí que haya llegado el momento que la tengamos que despedir, no es de la manera que nosotros quisiéramos", expresó Valentina y agregó "la última vez que vi a mi hermana me dio un beso y me dijo 'nos vemos', yo no pensé que iba a ser el último beso que me iba a dar mi hermana y que la próxima vez que la viera iba a ser en un ataúd".

La madre de Fernanda, en tanto, pidió justicia para su hija. "El llamado es que se haga justicia, que las personas que le quitaron el derecho de vivir a mi hija paguen".

Recordemos que Fernanda Maciel fue asesinada cuando estaba embarazada y enterrada presuntamente por un vecino y amigo, quien la cubrió con cal para que no fuera encontrada. A más de un año de su desaparición fue hallada bajo una estructura de cemento.