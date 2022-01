Reuniones semestrales y fin de los delegados: Los acuerdos de Boric y los GORE

Agencia Aton

El presidente electo Gabriel Boric sostuvo este miércoles una reunión con 15 de los 16 gobernadores regionales del país, en el marco de la serie de encuentros políticos que ha sostenido el próximo jefe de Estado antes de asumir en La Moneda el próximo 11 de marzo.



El único ausente a la junta realizada en Bandera 46 fue el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, ya que sus hijos arrojaron positivos por covid-19.



Entre diversos puntos, las autoridades trataron la eliminación de la figura del delegado presidencial, una de las promesas de campaña del futuro mandatario, ya que el cargo sigue vigente y Boric deberá realizar los nombramientos al momento de asumir la primera magistratura del país.



Al respecto, el gobernador de Los Lagos y vocero de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, Patricio Vallespín, afirmó tras la reunión que Boric “va a seguir siendo consecuente con lo que dijo desde el comienzo, él cree que hay que eliminar la figura del delegado presidencial”.



"Va a ser una figura que, respecto a lo que es ahora, va a ir cambiando, migrando o quizás desapareciendo. Ese es un tema que él va a tener que evaluar, (...) pero mantuvo el compromiso que los delegados presidenciales no van a ser una competencia”, agregó.

Explicó que "hay que tener una conversación en esa materia para que sean actores que no generen conflictividad y deterioro en la marcha del desarrollo de la región. Vimos la mejor disposición a avanzar en esa línea, a ser considerados, pero en ningún caso vamos a inmiscuirnos en las designaciones que él tiene que hacer".



En esa línea, Vallespín informó que el diputado de Convergencia Social les advirtió que "la estrechez presupuestaria del presente año es una realidad y en eso nosotros vamos a estar muy cuidadosos en el uso de los recursos y le garantizamos que la flexibilidad presupuestaria y mayor autonomía que necesitamos es con gobiernos regionales transparentes y eficaces".



Además, adelantó que acordaron una "agenda colaborativa" donde el futuro mandatario comprometió "un trabajo mancomunado".



"Vamos a tener grupos de trabajo en temas específicos para lo que nosotros hemos planteado: traspaso de competencias, leyes que creemos que son fundamentales y también medidas administrativas que dependen de su decisión”, explicó, y agregó que “hemos encontrado una súper buena acogida”, aseveró.



En tanto, su par de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, indicó: “Creo que represento a todos mis colegas cuando digo que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido el Presidente electo, del conjunto de medidas tanto en el corto plazo como aquellas de mediano y largo plazo que hemos plantado".

"Todas en la línea de confirmar el rol lector de las autoridades democráticamente elegidas en las regiones -que son los gobernadores-, la eliminación de los delegados presidenciales y la entrega de facultades, recursos y también de señales políticas”, complementó.



Por su parte, Boric destacó que "se constituyen los gobernadores de nuestro país como un poder del Estado importante, como los legítimos representantes del pueblo de Chile de las regiones y se lo hemos expresado hoy, que van a contar con toda nuestra, no solo colaboración, sino empuje conjunto para avanzar en descentralizar el país”.



El parlamentario frenteamplista aseguró tener "la convicción que una de las trancas para un desarrollo integral de Chile es el excesivo centralismo que tenemos, y eso se aplica no solo a nivel nacional sino que también en las mismas regiones, y he visto en las gobernaciones regionales un compromiso para avanzar en la descentralización, tanto regional como nacional”.



Respecto a las reuniones acordadas, el próximo presidente señaló que serán semestrales y de carácter presencial: "Vemos con mucho optimismo lo que se viene para las regiones de Chile y agradezco la buena disposición y la claridad con la que hoy están trabajando los gobernadores, que tienen muy claro el cómo avanzar y tienen muy claras también las restricciones presupuestarias que vamos a tener en particular el próximo año”.