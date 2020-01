Revelan la identidad del hincha de Colo Colo que falleció tras ser atropellado por camión de Carabineros

24Horas.cl TVN

29.01.2020

El Ministerio Público, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, investigan las circunstancias en que se produjo la muerte de un hincha de Colo Colo tras ser atropellado por un camión de la policía uniformada que transportaba caballos.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el fatal hecho se registró en el sector de Departamental con Exequiel Fernández, donde el camión de Carabineros atropelló al hincha identificado como Jorge Mora Herrera, de 37 años, quien se desempeñaba como tatuador.



La Fiscalía Metropolitana Oriente detuvo al funcionario policial, quien será formalizado por cuasidelito de homicidio.

El mayor Claudio Donoso, de la prefectura de Fuerzas Especiales, afirmó que el conductor del vehículo de Carabineros no vio al hincha en medio de la calzada, debido a que el parabrisas del vehículo estaba trizado por el impacto de las piedras.



"Los vidrios del parabrisas presentan grandes abollones por el lanzamiento de piedras, hay imágenes que demuestran que en ese momento era atacado por personas y Carabineros intenta salir del lugar del conflcito", declaró.



Consultado por qué no hubo ayuda de Carabineros a la víctima, lo que quedó de manifiesto en videos compartidos en redes sociales, respondió que "tratamos de acercarnos al lugar donde estaban las personas, y seguíamos siendo atacados por otros manifestantes, y al llegar al sitio del suceso logramos percatarnos que la persona ya había sido retirada del lugar".

En tanto, la fiscal María Cecilia Pino aseguró que "en este minuto, incluso en los videos que están circulando en redes sociales, lo que se ve es un atropello, pero se están investigando toda las teorías del caso".

Testigos aseguraron que los efectivos policiales no le prestaron auxilio al hincha tras el atropello. "De repente pasa el carro de los caballos de los Carabineros y arrasa con todo, y lo atropelló y siguió de largo, y quedó el loco en el suelo", "Carabineros no prestó nada de ayuda, incluso trató que la gente se fuera del lugar tirando gases, con el guanaco. La ambulancia llegó 15 minutos después, pero la persona ya se la había llevado una camioneta particular", manifestaron personas presentes en el lugar.

oPor instrucciones del Ministerio Público la muerte del hincha será investigada por la Brigada de Homicidios de PDI, mientras que personal de la SIAT de Carabineros indagará las causas del accidente.

Comunicado del Club Social y Deportivo Colo Colo

Desde el Club Social y Deportivo Colo Colo indicaron mediante un comunicado que "repudiamos categóricamente el violento, irracional y desproporcionado actuar de Carabineros de Chile al término del partido disputado este martes 28 de enero en el Estadio Monumental, que ha terminado con un brutal asesinato a un hincha de nuestra institución".

"El partido se disputó con un gran marco de público, en un ambiente totalmente familiar y pacífico, acompañado de varias de las consignas que han llenado las calles de todo el país durante los últimos meses, haciendo de los estadios también escenario de los clamores del pueblo chileno como en tantos otros momentos de nuestra historia", añadió el documento.

Finalmente, el club sostuvo que "contrariamente al ánimo de toda la jornada, y ajeno a cualquier tipo de contexto previo, Carabineros de Chile decidió desplegar un operativo completamente desproporcionado en el sector de Exequiel Fernández y Departamental, provocando incidentes que han terminado con la vida de un hincha de nuestro Club, además de varios socios e hinchas heridos. Como Club, nos ponemos totalmente a disposición de la familia del hincha para brindar toda la asesoría y compañía necesaria y dar con los responsables".