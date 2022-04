Río Silala: agente de Chile ante La Haya concluye que "Bolivia iba retrocediendo en su posición para alegar"

"Además reconoce que no tiene derecho a exigirle a Chile un pago por el cruce de las aguas" afirmó Ximena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores y Agente de Chile ante La Haya.

24Horas.cl Tvn

20.04.2022

El pasado jueves 14 de abril finalizó la fase de alegatos orales por la demanda que Chile presentó en 2016 contra Bolivia sobre el estatus, el curso y el uso del río Silala.

Ante esto, Ximena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores y Agente de Chile ante La Haya entregó sus conclusiones en Medianoche sobre la actuación del equipo chileno en los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia por el caso sobre el estatus y usos de las aguas de ese recurso natural.

Presidente Boric destaca "continuidad política" por caso Silala: "Tengo la expectativa de cerrar este capítulo" Leer más

"La conclusión es que durante todo el proceso, con harta claridad durante los alegatos orales, vimos cómo Bolivia iba retrocediendo en su posición para alegar, en un punto donde reconoce que el río Silala es un río internacional, que los dos los pueden usar conforme a la regla del uso equitativo y razonable, pero además reconoce que no tiene derecho a exigirle Chile un pago por el cruce de las aguas" declaró Fuentes.

🌃#MedianocheTVN | Fuentes por alegatos del equipo chileno en La Haya en caso río Silala: "Con harta claridad, vimos como Bolivia iba retrocediendo en su posición"



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/mGx9ArsUQa pic.twitter.com/UrDerfVNZQ — 24 Horas (@24HorasTVN) April 20, 2022

Además detalló que Bolivia lo que había hecho era "crear una distinción entre flujo natural y artificial, señalado que la canalización hace que un poco más de agua circule, en vez de subterráneamente, lo haga en la superficie".

Contextualizando también que fue en 1999 cuando el Estado de Chile desconoció que el río Silala fuera internacional: "la postura era que las aguas nacían y moría en Bolivia" sostuvo la subsecretaria.

Y que, por eso le exige a Chile una "compensación" ya que, según Bolivia, "fueron desviadas en su totalidad a Chile".

No obstante, durante los alegatos orales en La Haya, Ximena Fuentes enfatizó que, "yo creo que Bolivia, la primera vez que hace estudios serios sobre el flujo del Silala, es una vez que nosotros presentamos la demanda, el 2016" y que dichos estudiados hacen llegar a la conclusión "bastante obvia" y es que "el río Silala cruza de manera natural".

🌃#MedianocheTVN | Fuentes: "Yo creo que Bolivia, la primera vez que hace estudios serios sobre el flujo del Silala, es una vez que nosotros presentamos la demanda, el 2016"



📡 Sigue la señal en vivo ➡ https://t.co/mGx9ArsUQa pic.twitter.com/zWp4OySXH3 — 24 Horas (@24HorasTVN) April 20, 2022

A través de un modelo hidrogeológico y matemático que apoyó el experto boliviano y otros tres científicos, Ximena Fuentes afirmó que, el día miércoles en su último alegato, "cambian su teoría y dicen que el flujo se va hacia Chile".

Sin embargo agrega que, "todo el volumen de agua, en superficie o subterráneo, toda fluye en forma natural Chile, con eso que dice su propio experto no hay nada más que hacer"

Finalmente sostiene que e ese último día lo que queda a Bolivia y lo que alegan, es que si se decidiera desmantelar la canalización - es decir que llegue menos agua a la superficie- y Chile le pidiera dejar la canalización, entonces "habría llegar a un acuerdo con Bolivia sobre un pago por ese servicio, por decirlo así".

Pero Ximena agrega que Chile dice, "nosotros no vamos a pedir que se mantenga la canalización, es más vemos con buenos ojos que retiren la canalización y no hay causa para pedir un pago" y que, Bolivia, es soberano para decidir si deja o no la canalización, afirma sobre el último alegato en las contrademandas. es soberano para decir si deja o o la canalización.

Por último enfatiza en la postura evidente mostrada en los alegatos de que, "el río Silala cruza naturalmente de Bolivia a Chile, y si eso es así, se aplica la regla de que los dos ribereños pueden usarlo".