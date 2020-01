Roban peligroso densímetro nuclear "altamente nocivo para la vida humana" en La Florida

24Horas.cl Tvn

El Ministerio de Salud alertó a la población del robo de un peligroso densímetro nuclear en la comuna de La Florida, el cual fue definido como "altamente nocivo para la vida humana".

De acuerdo a lo señalado por la Seremi de Salud Metropolitana, el objeto fue sustraído desde una camioneta ubicada entre las calles Rojas Magallanes con Parina y contiene material radioactivo.

"Este tipo de equipos es utilizado en obras viales y si es abierto o violentado puede quedar expuesto su material radiactivo, el cual es altamente peligroso para la vida humana y nocivo para el ambiente", sostuvo el Minsal.

Rosa Oyarce, seremi de Salud Metropolitana, informó que "estos equipos no pueden ser manipulados por personas que no sepan cómo utilizarlos. No deben ser desarmados, fundidos, golpeados, cortados o perforados, dado que puede quedar expuesto el material radioactivo que contiene, el cual es altamente nocivo para la vida humana y el ambiente".

Complementó que "los densímetros nucleares cuentan con dos fuentes radiactivas encapsuladas, lo que representa un riesgo si son manipulados de manera incorrecta".

Las autoridades hicieron un llamado a denunciar o dar aviso en caso de que se encuentre el densímetro a alguno de los siguientes canales informativos:

– Carabineros: 133

– Policía de Investigaciones 134

– Twitter: @seremisaludrm

– Salud Responde: 6003607777

– Comisión Chilena de Energía Nuclear: 993194369