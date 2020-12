Roban pensión solidaria y primer 10% de pareja de adultos mayores en Puente Alto

"No tienen piedad con los adultos mayores", dijo la mujer de 72 años víctima del violento asalto, quien además contó que iba utilizar el dinero para comprarse zapatos especiales por su diabetes, mientras que su marido, que padece cáncer, fue golpeado por los delincuentes durante el robo.

14.12.2020

El pasado jueves, una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto de parte de un grupo de antisociales quienes les quitaron su pensión solidaria, además del primer retiro de su 10%, en la comuna de Puente Alto..

Los delincuentes siguieron a la pareja desde el banco donde realizaron el trámite, a bordo de un automóvil, para posteriormente abordarlos en las afueras de su domicilio, iniciando un forcejeo que terminó en una golpiza contra el hombre de 72 años que padece cáncer, mientras otro sujeto amenazaba a su esposa con un arma blanca.

Tras esto, el antisocial utilizó el cuchillo para cortar la correa de la cartera de la mujer donde transportaban cerca de tres millones de pesos, además de sus medicamentos para la diabetes que padece. Posterior a esto, los tres ladrones se dieron a la fuga y todavía no han podido ser identificados.

Una de las víctimas de este asalto, Julio Silva, quien fuera un funcionario municipal. recordó en conversación con Soy Chile cómo sucedieron estos hechos, señalando que "aproximadamente a dos metros de nosotros frenó un vehículo, se abrieron las puertas de forma rápida, se bajaron los individuos y se abalanzaron sobre mí".

Julio agregó que "ahí fue cuando mi señora empezó a gritar, pidiendo auxilio. Me tiraron al suelo y llegó otro tipo que me empezó a pegar patadas".

Por su parte, su esposa indicó que "quería ir el lunes a comprarme zapatos especiales para mi diabetes", agregando que los delincuentes "me dijeron que no me moviera y cortaron mi cartera y se la llevaron".

"No tienen piedad con los adultos mayores", sentenció la mujer de 72 años.