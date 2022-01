Robo de un vehículo en Maipú fue registrado por cámaras de seguridad

24Horas.cl Tvn

19.01.2022

En la madrugada de este miércoles se registró el robo de un vehículo en la comuna de Maipú, el cual se encontraba estacionado a las afueras del domicilio de la víctima. Los antisociales se dieron a la fuga.

Los hechos fueron captados a través de las cámaras de seguridad de los vecinos del sector, quienes han instalado estos dispositivos debido al aumento de delitos de este tipo.

El teniente de Carabineros, Rodrigo Fernández indicó que "se encuentran realizando las pericias para dar con el paradero de dos sujetos que sustrajeron el vehículo".

Agregó que los vecinos, testigos del hecho, se trasladaron hasta "la unidad más cercana para realizar la denuncia correspondiente".

Se investiga participación de sujetos que protagonizaron una colisión contra un automóvil estacionado

Cabe señalar que mientras vecinos alertaban del portonazo a la prensa presente en el lugar, un grupo de sujetos que huían de personal de Seguridad Ciudadana de Maipú, protagonizaron un accidente de tránsito en contra de un vehículo que se encontraba estacionado en calle El Labrador con Inmaculada Concepción.



Tras presentar problemas técnicos con su vehículo fueron acorralados por personal de Seguridad Ciudadana en calle reaccionando de forma violenta.

Al llegar personal policial al lugar explicaron que habían sido víctimas un robo. Sin embargo los vecinos del sector los apuntan como los responsables del robo del vehículo en Maipú.

Al momento de verificar la información del vehículo que manejaban, Carabineros pudo constatar que no contaba con encargo por robo vigente. Sin embargo, los sujetos no pudieron acreditar su procedencia, debido a que el automóvil estaba a nombre de otra persona, a la cual no pudieron contactar.



Fueron trasladados hasta la 52° Comisaría de Maipú, lugar donde se encuentran realizando las diligencias pertinentes para establecer el dueño del vehículo, o si este pertenece a un robo bajo la modalidad del portonazo o encerrona.