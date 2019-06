Roció a su expareja con parafina: Hombre queda en prisión preventiva por femicidio frustrado

24Horas.cl Tvn

Un hombre fue detenido y formalizado este viernes por el delito de femicidio frustrado contra su expareja, en un hecho que ocurrió durante la jornada del sábado pasado en Peñaflor.

Según relató Mauricio Vergara, jefe de la Brigada Criminalística de la PDI en Peñaflor, la víctima había ido a buscar ropa a la casa de su suegra cuando se encontró accidentalmente con su expareja, quien, al verla y discutir con ella, la encerró en una habitación y roció con parafina, intentando prenderla fuego.

No obstante, el sujeto no tuvo éxito en su cometido ya que el encendedor no pudo generar llama ya que se mojó con el líquido, lo que permitió el escape de la mujer tras enfrentarse al agreso.

La víctima hizo la denuncia a Carabineros y, finalmente, la Fiscalía solicitó ayuda a la PDI, por lo que se procedió posteriormente al registro del domicilio del hombre.

El sujeto fue detenido durante la madrugada de este viernes y formalizado posteriormente por el delito de femicidio frustrado.

Cabe señalar que el victimario había salido de la cárcel hace solo un mes y medio tras cumplir una condena con robo y que ya tenía antecedentes de amenazas y agresiones contra la misma mujer.