Rodrigo Delgado renuncia a la alcaldía de Estación Central para asumir como ministro del Interior

24Horas.cl Tvn

04.11.2020

Tras surgir hace pocas horas como un trascendido, el propio Rodrigo Delgado confirmó que es el nombre escogido por el Presidente Sebastián Piñera para asumir como nuevo ministro del Interior, en reemplazo del renunciado Víctor Pérez.

Durante el Concejo Municipal de Estación Central realizado esta tarde, el ahora ex alcalde de esa comuna capitalina se despidió de los concejales y ratificó la noticia visiblemente emocionado, tras 12 años al mando del municipio.

"No lo tenía en carpeta, no tenía ni siquiera ni me lo había imaginado", reflexionó el militante UDI, para luego detallar que la propuesta ya se hizo formal: "Ha sido un día de muchas emociones muy fuertes, muy encontradas, y eso hace que quiera pedirle a ustedes la posibilidad de que me acepten la renuncia y poder tomar este cargo que no es fácil, es muy complejo".

Se estima que la ceremonia mediante la cual será oficializado se realizará este mismo miércoles en La Moneda.