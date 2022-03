Rodrigo Rojas Vade: "entré en una espiral de mentiras (...) nunca me di cuenta de cómo había crecido"

El ex convencional se refirió al escándalo registrado en septiembre del año pasado, tras reconocer que no padecía cáncer.

21.03.2022

El pasado miércoles el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó la renuncia de Rodrigo Rojas Vade, dejando así de ser oficialmente un convencional constituyente.

De acuerdo a lo señalado por el organismo, la saluda de Rojas Vade se dio luego de que el propio ahora ex convencional renunciara a la Convención Constitucional por haber incurrido en "hechos graves" para el transcurso del trabajo de esta.

"Mi gravísimo error y el daño que causé ya no afectarán el trabajo de la Convención ni servirán para la campaña política de quienes quieren mantener un sistema injusto, contra el que miles se alzaron a partir del 18 de octubre de 2019", indicaba el documento oficial correspondiente que presentó Rojas Vade para su renuncia.

Por ello, en esta ocasión el ex convencional indicó sobre su falso cáncer; "entré en una espiral de mentiras. también mentí en mi trabajo. Nunca me di cuenta de cómo había crecido y cuando me di cuenta, era demasiado grande", sostuvo en el programa Pauta Libre de La Red.

Por otra parte, explicó que "luego de la sífilis, tuve un compromiso medular. están todos el historial médico entregado al SML, a raíz de eso, preferí decir que era leucemia".

Bajo esa misma línea agregó que fue hace nueve años cuando comenzó a "enfermarse del estómago" llevándolo a "hospitalizaciones seguidas", por lo que bajo esos diagnósticos, fue diagnosticado con sífilis, según indicó. "Lo contraje siendo infiel a mi pareja. cuando uno enfrenta esos diagnósticos, hace nueve años, sentí mucha vergüenza, mucho temor, mucho odio contra mí mismo".

De igual manera, Rojas Vade indicó: "estoy dando la cara por mis errores, todos van a cuestionar lo que pasa en mi vida, ojalá pudiera haber hecho las cosas distinto".

"Intenté hacer lo que creí correcto y es obvio que me equivoqué y hoy en día estoy afrontando eso" enfatizó y detalló que "nunca quiso burlarse de nadie", ni tampoco "de los enfermos de cáncer".