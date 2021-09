Rodrigo Rojas Vade se presenta a declarar ante la PDI tras mentir en su diagnóstico de cáncer

24horas tvn

16.09.2021

Cerca de las 14:00 horas de este jueves llegó el convencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, a las dependencias de la Policía de Investigaciones ubicadas en la comuna de Independencia, para declarar tras mentir en su diagnóstico de cáncer.

La investigación surgió tras su confesión respecto de que no padecía cáncer, sino que otra enfermedad. Tras ello, se cuestionó su declaración de patrimonio presentada debido a su cargo, ya que en ella aparecían deudas de más de 20 millones de pesos, a raíz de la enfermedad ficticia.

Por lo mismo, la Policía de Investigaciones, junto al Ministerio Público, se encuentran investigando el hecho.

El abogado de Rojas, Tomás Ramírez Hermosilla, explicó que su representado renunció a su derecho a guardar silencio y acudió a declarar para prestar toda la ayuda para esclarecer los hechos que se le imputan.

Respecto de la investigación en sí, Ramírez enfatizó que "la ley no obliga a ninguna persona que tenga que hacer esta conducta, es decir, declarar, señalar cuál es el origen del dinero. Si él hubiera puesto cualquier otro origen de esos dineros, el que sea, no tendría problemas. De hecho, la conducta que él realizó no es sancionada ni siquiera administrativamente para cualquier otro funcionario público".

Preciso que "la sanción ocurre cuando la persona no ha rectificado, a pedido de la Contraloría, lo que se le solicita. Entonces, es una paradoja que no fuese sancionable por vía administrativa, pero sí penalmente".





La confesión

"Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad".

Con esas palabras, publicadas el sábado 4 de septiembre en sus redes sociales, el miembro de la Convención Constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien se popularizó por su lucha contra el cáncer, reconoció que no tenía esta enfermedad, provocando un escándalo político en el país.

El activista, de 37 años, fue uno de los rostros más visibles del estallido social en Chile de 2019, considerado la antesala del actual proceso constituyente.

"Cometí un error, un terrible error, no fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social", dijo Rojas Vade en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Quería pedirles perdón, profundamente, por toda la gente buena que se ve afectada por esto. A mi familia, que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la Convención, a los compañeros de la Lista del Pueblo, a mis amigos, a mis amigas por tener que enfrentar este momento junto conmigo".

"Todo lo que hice lo hice fiel a mis convenciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy, así que me vestí de la enfermedad que se llevó a mis amigos, que se llevó a mi abuelo, y que se ha llevado a mucha gente y se seguirá llevando a mucha gente", agregó el activista en el video.

"Creo que es el momento de ser honestos, de afrontar nuestros errores. Chile está tratando de redefinirse, está tratando de renacer y tenemos que ser todos 100% honestos, transparentes para poder sacar todo esto adelante".