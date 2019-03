Rolando Jiménez renuncia al Movilh tras fundarlo hace 20 años

El conocido dirigente indicó que "he renunciado por razones estrictamente profesionales".

Agencia Uno

06.03.2019

Este martes, el conocido dirigente de la diversidad sexual, Rolando Jiménez renunció al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) después de 20 años ligado a la organización.

Hasta este martes, fue director del Área Legislativa, Jurídica y de Política Pública de el movimiento que el mismo fundó.

Jiménez indicó mediante su cuenta de Facebook que "he renunciado por razones estrictamente profesionales. Muchas gracias a quienes en estos 27 años han aportado su granito de arena a esta noble causa de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Quiero, si me lo permiten, personalizar esos agradecimientos en Ramón Gómez, columna central del Movilh, y en Gonzalo Velásquez, que se han dejado la vida por esta causa".

En detalle, el activista fue uno de los fundadores del denominado “Movilh histórico” (Movimiento de Liberación Homosexual) en 1991, desde donde fue expulsado en 1995.

Hacia fines de 1999 Rolando creó el actual Movimiento de Integración y Liberación Homosexualn (Movilh), del cual fue también presidente, vocero y principalmente la cara visible.