Sacerdote de matrimonio ilegal en Las Condes: “Quedo a disposición de la autoridad"

Agencia Aton

28.05.2021

Durante la tarde de este jueves, vecinos denunciaron la realización de un matrimonio clandestino en la comuna de Las Condes, el cual superó ampliamente el aforo permitido. Se informó que 60 personas participaron del evento en la parroquia Santa Teresita.



Tras la denuncia de vecinos, personal fiscalizador de la municipalidad acudió hasta el lugar, en donde un funcionario fue víctima de agresiones por parte de algunos asistentes, quienes huyeron en su totalidad, impidiendo la detención.



Tras los hechos, el sacerdote que presidió la ceremonia, entregó declaraciones a través de un video. Se trata de Pablo Walker, jesuita y ex capellán del Hogar de Cristo, quien afirmó que "esta tarde he celebrado un matrimonio en la comuna de Las Condes, habiendo reunidas 40 personas en un lugar abierto, cumpliendo de esa manera lo establecido por la autoridad sanitaria respecto al aforo en Fase Dos".



"Sin embargo, lo que me parece más preocupante y grave es que al terminar la celebración hubo un altercado y un inspector municipal que fue agredido. Esto no puede suceder en un país que tenemos que cuidar entre todos", agregó el cura.



"Personalmente, quiero quedar a disposición de la autoridad que corresponda para investigar si efectivamente cumplimos con las prescripciones sanitarias", finalizó.