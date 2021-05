Experto rechaza Pase de Movilidad: "Debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral"

24Horas.cl Tvn

24.05.2021

Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, se mostró crítico de la implementación del Pase de Movilidad por parte del Gobierno , indicando que "debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral".

Según dijo el experto a 24 AM, el momento escogido para implementar la medida no es el adecuado, donde "el mensaje debiera ser el de acelerar la vacunación, ya sea con más horarios de atención y en fines de semana".

#24AM Juan Carlos Said por Pase de Movilidad: "No vamos a lograr la normalidad por decreto, por un carnet, sino que vacunando a todos los adultos"

"No lograremos la normalidad por decreto o por un carnet, sino vacunando a todos los adultos", complementó.

Said remarcó que la segunda mitad de población a vacunar será la más compleja "tal como ha ocurrido en todas las campañas del mundo", argumentando que "será necesario ir a buscar a las personas y no esperar que ellos vayan a los lugares".

Al respecto, enfatizó que, teniendo poco más de la población inoculada y con un tratamiento como Sinovac "que no reduce tanto la circulación viral", Said remarcó que "debimos esperar un 80% de vacunados y menor circulación viral".

"Estamos mal y vamos empeorando. Los hospitales ya están a tope. Este no es el momento adecuado para el carnet", añadió.

#24AM Juan Carlos Said por Pase de Movilidad: "El momento no es el adecuado y la vacuna no es la adecuada. Chile debería haber esperado y que la circulación del virus no fuese tan alta"



