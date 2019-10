Subsecretario Salaberry desmiente a diputadas RN: "Yo no he renunciado"

La autoridad indicó que lo que se está haciendo con su nombre es "una canallada total", luego de ser acusado de no respetar tres luces rojas, de insultar a un inspector municipal y de pedirle a su hermana que retirara la multa.

01.10.2019

"No es cierto. No he presentado renuncia alguna". Con esas palabras el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry,se refirió a las declaraciones de diputadas RN, Catalina del Real y Ximena Ossandón, las que sostuvieron que la autoridad había renunciado a su cargo.

"La canallada es total. El Presidente lo sabe, que ayer le pedí hablar para explicarle la falsedad de las acusaciones, lo injusto de todo lo que ha pasado y que no merezco este trato", señaló al diario La Segunda.

Recordemos que el subsecretario se vio envuelto en una polémica, luego de que un inspector municipal de Ñuñoa lo acusó de no respetar tres luces rojas, amenazarlo y recurrir a su hermana para que lograra la eliminación de la multa cursada por lo anterior.

Ante las acusaciones, y tras una reunión privada de la bancada de Renovación Nacional durante la noche del lunes con el Presidente Sebastián Piñera, la jefa de la Bancada de Renovación Nacional, Catalina del Real, aseguró que el mandatario confirmó la renuncia del subsecretario de Desarrollo Regional.

La misma información entregó Ximena Ossandón, la que indicó a La Segunda, que "dentro de la conversación que tuvimos, entre medio, el Presidente dijo 'para que ustedes sepan, Salaberry renuncio'. Punto. Ningún comentario más. No fue tema y continuamos. Entonces, si renunció, si presentó su renuncia, si se la pidieron, cualquier eventualidad que pueda haber existido, nosotros no la sabemos, porque el Presidente sólo dijo eso".