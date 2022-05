Santiago Centro: hombre sufre asalto de más de $40 millones a salida de un banco

Agencia Aton

30.05.2022

Un hombre sufrió un robo de 40 millones de pesos, durante la mañana de este lunes, en las afueras de un banco en la comuna de Santiago Centro.



Tres delincuentes abordaron a la víctima del delito en la intersección de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda) con Virginia Opazo, en una sucursal del Banco Santander ubicada en la esquina.



De acuerdo a testigos del hecho, el hombre también sufrió el robo de pertenencias que mantenía en su vehículo, incluyendo 500 mil pesos que estaban en el interior del automóvil.



"Es un cliente de todos los días. Lo estacioné, tiramos la talla, cuando veo una moto y una persona se baja con una pistola y lo empieza a intimidar", señaló uno de los testigos del suceso a Radio ADN.

Asimismo, agregó que "el caballero no quiso pasar la plata, porque estamos hablando de 40 millones de pesos. Le tiraron el balazo (al aire) y le entregó la mochila, pero luego el caballero tomó la camioneta y los empezó a seguir".



Otra persona que observó el hecho afirmó que "al seguir a los delincuentes y no obtener ayuda, le desvalijaron la camioneta y nadie lo ayudó. Aparte le sacaron las 500 ‘lucas’ que tenía adentro también".



Carabineros no se ha referido al suceso. La víctima no sufrió ningún daño, más allá de las pérdidas materiales.