Santiago reabre jardines y salas cunas: "Se priorizó a familias con más necesidades"

28.07.2021

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, lideró este miércoles el inicio del año escolar en jardines infantiles y salas cunas de la comuna en el marco del retorno a clases presenciales del nuevo Plan Paso a Paso.

Según detalló la autoridad, serán 12 los recintos que comenzarán esta jornada recibiendo a niñas y niños para que puedan retomar su proceso de aprendizaje respetando los protocolos sanitarios.

Hassler destacó que "se priorizó a familias con más necesidades" para llenar los cupos.

"Estamos muy contentos, buscaremos generalizar la presencialidad en la medida que los condiciones lo permitan", agregó.

Asimismo, la edil hizo un llamado "a la comunidad para ser parte de los jardines y salas cunas de manera organizada y aportar al desarrollo de los niños".

Sobre los niveles educacionales superiores, enfatizó que "lo más probable" es que se continúe con un sistema híbrido, incluyendo clases presenciales y telemáticas.

Colegio de Profesores por retorno a clases: "La gran mayoría de los colegios no están en condiciones"

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la región Metropolitana, rechazó el actual proceso de retorno a clases presenciales que vive el país tras el inicio del segundo semestre, indicando que "la gran mayoría de los colegios no están en condiciones de implementar los protocolos del Ministerio de Educación".

Según dijo el dirigente a 24 AM, los protocolos establecidos "son bastante blandos y no son eficientes", donde los establecimientos "no cuentan con condiciones mínimas".

"Hay mucho deterioro, sobre todo en la educación pública, y eso se agudiza en las condiciones por la pandemia", añadió.

Asimismo, destacó que el retorno se debería concretar en Fase 4 de Apertura Inicial e, incluso, dejar que pase el invierno por las bajas temperaturas.

Igualmente criticó las palabras del ministro Raúl Figueroa, respecto a restarse responsabilidad de la infraestructura de establecimientos, aseverando que "es verdad que un porcentaje corresponde a alcaldes, pero entonces cuál es la función de un ministro si ante cualquier problema se desentiende".

Enfatizó que la acusación constitucional contra el secretario de Estado está bien fundamentada porque "si un ministro dice que no es su responsabilidad el pago de sueldos, infraestructuras y condiciones de un colegio, entonces estamos ante un notable abandono de deberes".

"Somos los mayores interesados en que la educación retomar la normalidad. Para nosotros sería lo más cómodo desentendernos, pero nos preocupan nuestro estudiantes y saber que estamos a cargo de niños pero sin condiciones", remarcó.

Aguilar también subrayó la necesidad de posponer el regreso presencial, argumentando que "por qué apurar y amenazar, forzando una situación donde la propia comunidad dicen no estar seguro".