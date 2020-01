Santiaguinos reportan inesperada lluvia en distintas comunas de la capital

24Horas.cl Tvn

A pesar de no haber estado prevista en ningún pronóstico meteorológico, una tenue lluvia se advirtió este domingo en varias comunas de Santiago.

Así al menos lo informaron varias personas en las redes sociales, mostrando su asombro por lo inesperado del fenómeno y los más de 25 grados que se sentían en la capital al momento de las precipitaciones.

Las Condes, La Florida, Santiago Centro y Macul son algunas de las comunas donde se pudieron percibir algunas gotas, aunque hasta el momento no se ha tratado de lluvia de mayor intensidad.

Revisa algunos comentarios de las personas en Twiiter:

