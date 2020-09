"Se están vulnerando los derechos de mi hijo": Pareja homoparental busca que el Registro Civil las reconozca como madres de Joaquín

24Horas.cl Tvn

21.09.2020

Ana María y Rocío, una pareja desde fines de 2017, tuvieron un hijo biológico, el cual legalmente sólo lleva a una de ella como madre. Las mujeres piden que el pequeño Joaquín León lleve en su certificado de nacimiento a ambas mujeres están buscando legalmente poder ser reconocidas como sus mamás.

La pareja siempre quiso tener un hijo o una hija pero su decisión se adelantó luego de que Ana María sufriera un accidente, cuando ya llevaban dos años juntas.

"Cuando yo estaba en la clínica mal, Rocío me dice, 'creo que ya es momento, porque nuestro hijo necesita a sus dos mamás bien'. Yo ahí dije 'toda la razón', ¿Por qué no?", contó Ana María.

Tras esto fueron a una clínica de fertilidad asistida y al primer intento les confirmaron la mejor noticia de sus vidas; Rocío quedó embarazada. "Yo lo sabía pero no lo creía en un 100%, hasta el momento que me lo dijeron", contó.

: Mujeres buscan que su hijo recién nacido pueda ser reconocido legalmente por sus dos madres Leer más

Fueron muchos días de felicidad, tuvieron un embarazo tranquilo, sin inconvenientes. El momento para ambas fue una sensación mágica, algo que jamás esperaron sentir. Sin embargo, toda esa alegría se vio empañada cuando fueron a inscribir a Joaquín al Registro Civil, en donde pudieron ponerle los dos apellidos, pero en su certificado de nacimiento solo aparecía la madre biológica.

"Ana María me mandó la foto del certificado y fue muy duro verlo. Me puse a llorar, me dio mucha pena y no pena por nosotras que ya somos mujeres adultas, pero el tema fue nuestro hijo que es un ser que no decidió venir al mundo, lo trajimos de nuestro amor máximo para hacerlo feliz y ser un niño que tenga todos sus derechos. Al ver que al nacer, ya estos son vulnerados, fue muy fuerte", indicó Rocío.

"Si el día de mañana a Rocío le pasa algo, si no está, tiene que viajar o algo y tengo que llevarlo al médico, yo no aparezco como su mamá, yo no puedo decir nada de él", expresó Ana María.

ENTREVISTA 24H ENTREVISTA 24H: Doctor Ugarte por uso de mascarilla: "Actúa como una vacuna que nos da tiempo de desarrollar defensas" Leer más

Ante esta situación y en plena pandemia la pareja firmó el Acuerdo de Unión Civil, para que el pequeño quedara resguardado, pero en la libreta que tienen no pudieron estampar el nombre de Joaquín León, debido a que el Registro Civil no lo permite.

"El problema es que nosotras no podemos aparecer legalmente en ningún papel en donde le da a mi hijo sus derechos y para mí, deberes como niño donde se vulneran sus derechos a la identidad y a la familia, donde en el certificado de nacimiento solo sale Rocío como mamá soltera, siendo que Joaquín tiene dos mamás", expuso Ana María Mellado.

"Las familias homoparentales estamos siendo más visibles, pero el estado aún no nos reconoce y nuestros hijos no tienen el derecho de ser reconocidos", expuso Rocío, quien además explicó que el embarazo fue mediante un proceso de fertilidad.

La pareja explicó que recurrirán a la justicia para que su hijo pueda tener los mismos derechos que otros menores.