Se habría fugado del país días antes: Walter Klug habría sido capturado en Argentina

Agencia Aton

12.06.2021

Según informó la agrupación de Derechos Humanos, Londres 38, se habría logrado la captura del criminal de la dictadura de Augusto Pinochet, el coronel en retiro del Ejército, Walter Klug, condenado por causas de violaciones a DD.HH, fugado por segunda vez de Chile para intentar evitar cumplir su condena.



“Interpol y Policía Federal argentina habrían detenido hace minutos en Moreno, ciudad de la provincia de Buenos Aires, a Walter Klug, criminal violador de DD.HH de la dictadura de Pinochet, prófugo desde el martes 8 junio, día en que denunciamos el hecho. No más impunidad”, escribieron en la red social.



Tras darse a conocer la fuga el pasado martes, la ministra extraordinaria de causas de violaciones a los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una orden de captura internacional a la Interpol.



Klug fue condenado por la Corte Suprema como responsable de los homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y Abanico de Endesa, por los cuales debe cumplir 10 años y 1 día de cárcel.



En 2015 y antes de tener que ingresar a Punta Peuco, Klug utilizó un pasaporte alemán para escapar a Italia, siendo extraditado recién a principios de 2020 por el caso del secuestro del alumno de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fernández, en 1973.

Este caso fue desestimado por la justicia chilena a finales de 2020, por lo que Klug quedó en libertad por un tema administrativo: la extradición por la condena del caso Endesa aún no había sido resuelta.



No obstante, pese a que aún no se ejecutaba la condena contra Klug, sobre el militar (r) pesan dos órdenes de aprehensión y captura internacional, dictadas por los ministros Claudio Aldana de Concepción y Paola Plaza de Santiago.

La Policía de Investigaciones, en tanto, confirmó la detención son revelar la identidad, señalando que se detuvo a un sujeto de 70 años, "sobre quien Interpol Chile había difundido notificación roja por el delito de secuestro calificado".