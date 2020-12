Se investiga "ajuste de cuentas": Hombre es asesinado mientras conducía en pleno Santiago Centro

Agencia Aton

Durante la noche de ayer un ciudadano peruano, de 29 años, fue la víctima de un ataque producido mientras conducía un automóvil con encargo por robo en la comuna de Santiago Centro.



El individuo, fue alcanzado por otro vehículo abordado por desconocidos, quienes luego de rebasarlo y rodearlo, procedieron a dispararle al menos en tres ocasiones, provocándole lesiones que terminaron en su fallecimiento.



El hecho está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI de Santiago, quien señaló que, en un primer momento, se estudia la posibilidad de un eventual "ajuste de cuentas", ya que no se registró robo en el sitio del suceso y el vehículo venía siguiendo al ciudadano extranjero desde varias cuadras atrás. Además, cifraron la cantidad de posibles implicados en el baleo a cuatro personas.



"En horas de la noche, mientras conducía un vehículo que hace un mes tenía encargo por robo, fue abordado por algunos sujetos desde un automóvil, quienes descendieron y procedieron a disparar, causándole la muerte. Hasta el momento estamos levantando cámaras con el fin de recabar cuál fue el automóvil que lo abordó", afirmó el inspector Maximiliano Crot Moreau, de la Brigada de Homicidios.



El hecho también fue abordado por el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari, quien señaló que el ciudadano extranjero muerto en el ataque poseía antecedentes penales, entre las que se cuentan "condenas por microtráfico y "detenciones por violencia intrafamiliar". No obstante, también señaló que la hipótesis de un ajuste de cuentas como un posible móvil del homicidio.



"Por el momento estamos haciendo la diligencias con personal de la BH, pero la línea investigativa más fuerte podría ser la de un eventual ajuste de cuentas ya que no hubo sustracción de especies, se le detuvieron al lado y el vehículo que conducía la víctima tenía encargo por robo. Entonces, es una línea que debemos seguir", señaló Olivari.