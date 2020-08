Se investiga intencionalidad: Dos personas fueron atropelladas en manifestación en San Bernardo

Agencia Aton

23.08.2020

Dos personas resultaron lesionadas este sábado tras ser atropelladas por un vehículo particular durante una manifestación feminista en San Bernardo, en conmemoración de la muerte de la activista mapuche Macarena Valdés, hace cuatro años en Panguipulli.



Según informó Carabineros, una de los heridas resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada hasta el Hospital Barros Luco. La segunda quedó con lesiones leves y fue atendida en el Hospital Parroquial de San Bernardo.



El capitán Juan Rosales, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, afirmó que la manifestación no se encontraba autorizada. "El desplazamiento se estaba realizando con normalidad, con el resguardo de Carabineros a distancia. Y cuando los manifestantes al tomar la Ruta 5 Sur en dirección al norte, por la tercera pista de circulación, en forma sorpresiva dos de las personas fueron impactadas por un vehículo particular", comentó Rosales.



El conductor del vehículo fue detenido, mientras que la SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para establecer si hubo intencionalidad o se trató de un accidente de tránsito. En primera instancia se estableció que el conductor contaba con su permiso temporal y que no estaría bajo los efectos del alcohol.



"En estos momentos se están haciendo todos los peritajes para saber la participación directa de esta persona, si hubo alguna intencionalidad o si fue producto de un accidente de tránsito. Al parecer fue producto de una pérdida del control del vehículo", agregó el capitán Rosales.



Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Leonel Cádiz, condenó lo sucedido y se contactó con las víctimas para ofrecerles asistencia a través de la Dirección Jurídica del municipio y de los servicios de salud.



"Condenamos todo tipo de agresión en contra de las mujeres, defendemos sus derechos en toda circunstancia, trabajando por el respeto y exigiendo justicia en cualquier vulneración hacia ellas en nuestra comuna", planteó Cádiz a través de un comunicado.

Fuente: 24Horas con información de Agencia Aton