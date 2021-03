"Sé quién la asesinó": Padre de Tamara clama por justicia tras muerte de su hija en encerrona en Huechuraba

Raúl aseguró que no ha hecho público la identidad de quien mató a su hija debido a que "sé que está escondido".

24Horas.cl TVN

07.03.2021

Los padres de Tamara, la niña de 5 años que falleció en una encerrona ocurrida en Huechuraba, entregaron mayores detalles de la investigación que se encuentra en curso para dar con el paradero de los responsables.

En conversación con Mega, Raúl, padre de la menor, aseguró que "yo sé quién asesinó a mi hija, sé su nombre, vi su cara y sé dónde vive su familia. El único motivo por el cual no lo hago público es porque sé que ya está escondido".

Respecto a las investigaciones para esclarecer el hecho que conmociona al país, Raúl agregó que "no quiero que los tres asesinos de mi hija vuelvan a hacerle esto a nadie más, porque el dolor es demasiado y no se lo deseo a nadie... Me quitaron el derecho de defender a mi hija, yo hubiera dado la vida por ella".

Por su parte, Camila, madre de Tamara, no ocultó su dolor y clamó por justicia: "Nosotros tenemos que salir a luchar por nuestra hija, por justicia. Yo sé que nada nos va a devolver a Tamara, pero también sé que esta clase de animales no tienen remedio y están dispuestos a hacer lo mismo una y otra vez".

Raúl, además, recordó a su hija con emoción y agradeció que haya podido ser feliz pese a haber vivido sólo cinco años.

"Nuestra hija era puro amor y luz, y yo sé que ella no nos quiere ver sufriendo y tampoco que nadie más sufra... Afortunadamente, mi hija, en esa breve vida que tuvo, fue tan feliz como se podía ser, y yo sé que hay niños que no tienen esa oportunidad, y no los podemos culpar, tenemos que preocuparnos de ellos también", subrayó.

Finalmente reconoció la culpa que siente al no poder defender a Tamara durante el hecho delictual que terminó con su vida.

"Lo único que nos queda hacer por nuestra hija es luchar por su memoria, porque ya no podemos luchar por su vida. Tengo una culpa tremenda de no haber estado allí para defenderla", cerró.