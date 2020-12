Sebastián Sichel renuncia a BancoEstado: "Han sido los mejores seis meses de mi vida"

Respecto de una posible candidatura presidencial, el también ex ministro aseguró que reflexionará sobre ello y tomará la decisión pensando en qué puede aportar al futuro del país.

18.12.2020

Este viernes, Sebastián Sichel presentó su renuncia a la presidencia de BancoEstado para iniciar un proceso de reflexión respecto de que si se transformará en un candidato presidencial para los comicios de 2021.

Visiblemente emocionado, aseguró que su permanencia en el cargo "han sido los mejores seis meses de mi vida", compartiendo además el orgullo que sintió por formar parte de la organización y también del Gobierno, como ministro de Desarrollo Social.

"Tengo que tomar esta decisión porque los tiempos políticos se adelantaron, apuraron las decisiones de otros y me obligaron a mí a tomar esta decisión. Creo que lo más noble para esta institución es que yo tome mi decisión sobre futuras candidaturas fuera del cargo y no dentro".

En ese mismo sentido, expresó que muchos candidatos manifiestan su intención de que su nombre esté en la papeleta, sin embargo, no todos poseen lo necesario para aportar realmente al país.

Aseguró que retomará sus labores académicas y que será en su hogar, con sus más cercanos y lo anunciará cuando corresponda.

Por último, expresó que cada minuto que paso dentro de BancoEstado, se preocupó y trabajó por "apoyar la gestión del banco y de los trabajadores y preocupándome de las personas que están al otro lado del mesón".