Sebastián Sichel y proyecto Dominga: "Respeto la decisión, pero Coquimbo no aguanta otro puerto"

Agencia Aton

12.08.2021

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió hoy a la viva polémica que suscitó la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto Dominga, incursión minero-portuaria en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.



El abanderado oficialista presentaba los ejes de su programa medioambiental cuando se refirió al hecho, señalando que si bien "valora la institucionalidad", puso énfasis en que la región no podría resistir otro enclave portuario de esas dimensiones.



"Yo respeto la institucionalidad. Jamás me voy a saltar la institucionalidad”, pero a la vez aseguró que “queremos desarrollo sostenible; la sola generación de empleo e inversión no es argumento suficiente para que un proyecto sea bueno o malo en el país”, manifestó el candidato, agregando que "el proyecto no debe seguir avanzando sin resolver ese punto crítico y esencial que es la afectación de la biodiversidad en la zona costera. La región no aguanta un nuevo puerto”.

Ministro Paris descarta apertura de fronteras terrestres en Chile pese a cambios en Argentina Leer más

Asimismo, repuso que existe una importancia fundamental de lo medio ambiental dentro de cualquier país, señalando que "la sostenibilidad ambiental y la posibilidad de cuidar nuestro patrimonio ambiental es tan esencial como el crecimiento económico que provoca un proyecto”.



“No podemos seguir desarrollando proyectos en que cada proyecto construye un puerto porque eso afecta al territorio y a la biodiversidad natural en un lugar estratégico para nuestra biodiversidad como es la Región de Coquimbo y la zona especial donde se está desarrollando”, agregó, respecto al específico proyecto Dominga.



Asimismo, la carta de la centroderecha apuntó a múltiples proyectos que busca alcanzar en el área en un eventual gobierno, contando la promoción de energías limpias y de la economía circular, además del desarrollo de electromovilidad, un plan especial para la sequía y un plan especial para terminar con las “zonas de sacrificio”.