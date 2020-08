SEC investiga corte de luz que afectó a 280 mil hogares de la Región Metropolitana

24Horas.cl Tvn

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, indicó que está investigando el origen exacto, y las eventuales responsabilidades, tras el corte de suministro eléctrico registrado durante la tarde de este lunes 10, el que afectó a cerca de 280 mil hogares de las comunas de La Florida, Peñalolén y Macul, en la Región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, la emergencia se generó a contar de las 12:18 horas, cuando se produjo una interrupción del suministro en la línea de transmisión 110 kV Ochagavia-Florida 2, propiedad de ENEL, hecho que tendría su origen en trabajos que se realizaban en el sector del Zanjón de la Aguada. Luego de las maniobras realizadas, ENEL pudo restablecer, completamente, el servicio a las 12:48 horas de esta misma jornada, es decir, media hora después de su comienzo.

12:39 horas. Coordinador Eléctrico Nacional informa que se ha normalizado el suministro eléctrico luego de un corte que afectó (12:18) a sectores de la Región Metropolitana debido a falla en linea 110 kV Ochagavía-Florida. Causas serán investigadas pic.twitter.com/dHsnmdh7KF — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) August 10, 2020

El Superintendente de la SEC, Luis Ávila Bravo, señaló que “la comunidad tiene derecho a recibir un suministro eléctrico seguro y continuo. Por ello, una vez detectado este corte, hemos iniciado la respectiva investigación para establecer las causas exactas de la interrupción, junto con las eventuales responsabilidades y sanciones, en caso de confirmar la existencia de contravenciones reglamentarias”.

EVENTUALES DAÑOS A ELECTRODOMÉSTICOS

Ávila reiteró que ante emergencias como la registrada durante este lunes en la RM, las empresas distribuidoras y transmisoras de energía tienen la obligación de contar con los medios humanos y técnicos suficientes para responder, de forma rápida y oportuna, para restablecer el servicio y disminuir el impacto en los ciudadanos, sobre todo considerando que muchas comunas de la ciudad de Santiago aún se encuentran en cuarentena.

En este sentido, el llamado desde la entidad fiscalizadora a la comunidad es que, ante un corte de luz, puedan efectuar la denuncia a través del sitio web www.sec.cl, incluso desde celulares, seleccionando la opción “Reclamo o Denuncia por Electricidad”.

📌 ¿Tuviste problemas con tus artefactos eléctricos tras un corte de luz o variación de voltaje? Entonces repórtalo a la empresa y directo desde tu celular en https://t.co/MYKZoN5lBp pic.twitter.com/IJgoO1NG8U — Superintendencia de Electricidad y Combustibles (@SEC_cl) August 10, 2020

La autoridad, además, recordó que en caso de daños en artefactos eléctricos por cortes de luz no programados, la comunidad debe reportar el hecho a su empresa distribuidora, solicitando el respectivo formulario para detallar los artefactos dañados junto con la información sobre los pasos a seguir. En caso de no recibir respuesta, o si ésta no es satisfactoria, el reclamo puede ser realizado en la SEC.

Finalmente, la invitación es a seguir las cuentas de la SEC en Twitter (@SEC_cl) y Facebook, como Superintendencia SEC, donde la ciudadanía podrá acceder a información útil, consejos de seguridad y calidad en el uso de los energéticos.