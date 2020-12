Secundarios se toman oficina del Sename y advierten posible boicot contra la Prueba de Transición

Agencia Aton

16.12.2020

Un grupo de estudiantes secundarios se tomó la mañana de este miércoles la oficina regional del Sename en Santiago, en demanda de la libertad de los denominados presos por el estallido social. En la manifestación advirtieron sobre un eventual boicot a la Prueba de Transición.



Los jóvenes ingresaron a las dependencias ubicadas en calle Pedro de Valdivia, comuna de Ñuñoa, donde se encadenaron y desplegaron carteles y lienzos con sus demandas de libertad para los detenidos y de rechazo al anuncio de veto del Gobierno al proyecto de indulto.

La vocera del grupo, Catalina Garay, expresó que “hay compañeros que están presos y no podemos tenerlos ahí cuando otros están comercializando con la economía para reactivarla”, y luego advirtió que la PDT de ingreso a la universidad “no se va a dar sin ellos”.



En ese sentido, indicó que “queremos a nuestros compañeros fuera de los barrotes, los queremos con nuestras familias, porque este proceso de la PDT no se va a dar sin ellos, no podemos seguir con la ansiedad que nos permitió tener este Gobierno el año pasado en el proceso anterior”, en referencia a la PSU, que también fue boicoteada.