Según Cadem: José Antonio Kast se alza como el ganador del primer debate presidencial

27.09.2021

En una nueva encuesta Cadem correspondiente a la cuarta semana de septiembre, esta arrojó que tras el primer debate presidencial televisivo el ganador fue el candidato por el Partido Republicano, José Antonio Kast.

Según indica el sondeo, bajo la pregunta, "independiente de por quién le gustaría o piensa votar, ¿quién cree usted que fue el ganador del debate presidencial?", un 28% señaló que Kast fue el ganador de la instancia en donde se abordaron diversos temas de contingencia nacional y agenda social.

En segundo lugar, aparece el candidato por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric con un 25%, seguido por Sebastián Sichel con un 15%.

En tanto, la candidata DC, Yasna Provoste apuntó con un 10% y Eduardo Artés con un 4% de preferencias. Por otro lado un 18% señaló "no sabe/no responde".

Por otra parte, en cuanto a las preferencias presidenciales, Gabriel Boric lidera la carrera con un 23%, seguido por Sebastián Sichel con un 17%, José Antonio Kast con 13%.

En cuanto lugar, Yasna Provoste obtiene un 10% de las preferencias, Franco Parisi con 5%, Marco Enríquez Ominami con 4% y Eduardo Artés con 2%.

Asimismo un 26% señaló que "no votaría, no sabe o no responde".

Gráficas: Cadem