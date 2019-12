Senado aprobó proyecto para intermediación de Cenabast en mercado farmacéutico

24Horas.cl TVN

18.12.2019

El Senado aprobó el proyecto de ley que permite a la Central de Abastecimiento (Cenabast) importar e intermediar en la compra de medicamentos a farmacias privadas y almacenes farmacéuticos. La iniciativa ahora volverá a discutirse en la Cámara de Diputados, para su tercer trámite constitucional.



El Ministerio de Salud recalcó que actualmente Cenabast sólo puede intermediar medicamentos e insumos para las entidades que componen el Sistema Nacional de Servicios de Salud.



Con este proyecto, lo que se pretende es ampliar dicha facultad a aquellos establecimientos privados facultados para el expendio de medicamentos: farmacias y almacenes farmacéuticos.



Además, el proyecto busca facilitar el acceso a la población a medicamentos más económicos. Esto porque además de intermediar la compra de privados, el organismo estatal establecerá un valor máximo de venta para que las farmacias comercialicen dichos productos.



El proyecto facilitará el acceso a medicamentos a farmacias independientes, cadenas de farmacias independientes y a las grandes cadenas nacionales (Cruz Verde, Salcobrand, Ahumada, Dr Simi y Red Farma). Todo al precio con el que negocia Cenabast, estableciendo eso sí, un valor máximo de venta.



En la práctica estos recintos deberán ofrecer primero a los clientes, el medicamento cuya compra fue intermediada por Cenabast. Las farmacias deberán contar con el petitorio mínimo de estos productos y se sancionará si esto no se cumple.



Al mismo tiempo se castigará a los establecimientos que cobren a un precio mayor al dispuesto. Las multas estarán asociadas al tamaño de la farmacia puesto que la infracción irá al recinto en particular, no a la marca específica.

24Horas.cl con información de Aton Chile