Senado aprobó proyecto que regula uso de máquinas tragamonedas fuera de casinos

Agencia Aton

18.06.2021

Con 29 votos a favor y 7 abstenciones, el Senado aprobó durante esta mañana, el proyecto que regula el uso de máquinas tragamonedas fuera de la Ley de Casinos.

La iniciativa busca castigar la explotación de este tipo de aparatos de juegos de azar fuera de los casinos establecidos y ahora continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

Durante la discusión en la Cámara Alta, el senador Manuel José Ossandón entregó su respaldo al proyecto y señaló: "Desde mi condición de alcalde, investigamos y llegamos a las conclusiones más increíbles, por ejemplo, cómo se regulan estas máquinas para que los primeros días las personas ganen monedas y después pierdan hasta la camisa".

"Nosotros sí tenemos responsabilidad hacia las personas más humildes, porque no he visto ninguna de estas máquinas en los barrios acomodados. Son un verdadero calvario para la gente, porque los engañan: no son máquinas de destreza, sino de azar y para eso están los casinos. Ahí puede ir cualquier chileno", agregó.

Incluso, el congresista acusó que "está ultra confirmado que esta es una tremenda forma de lavar dinero del narcotráfico. A esta ley le falta, debiera ser mucho más dura".

Por otro lado, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) celebró la iniciativa e indicó que “reafirma la ilegalidad de la explotación de tragamonedas fuera de los casinos, incluyendo dispositivos de premio programado o de otros terminales informáticos que supuestamente privilegiarían la habilidad. En este caso, todo eso ha quedado descartado completamente como justificante para esa actividad ilícita”.



Así lo indicó el abogado de la ACCJ, Carlos Manríquez. “Ciertamente son avances que valoramos positivamente, recordando que ha sido un trabajo arduo y extenso desde fines de 2013 hasta la fecha, en que la Asociación Chilena de Casinos ha sostenido algunas acciones por los delitos de juego ilegal y otros en diversas zonas del país”, agregó.



Además, el jurista destacó que "tanto la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, las cortes de apelaciones y la Contraloría han asentado un verdadero corpus legislativo, técnico y reglamentario, por el cual ya nadie puede dudar que organizarse para explotar el comercio de tragamonedas fuera de los casinos legales es un ilícito y que verse amparado por una patente municipal de entretenimientos electrónicos es una evasión de la ley”.



El Senado aprobó la moción poco después de que el Juzgado de Garantía de Santiago dictase la primera sentencia por financiamiento ilegal de campañas políticas, en el marco del caso Tragamonedas.