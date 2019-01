Senado debatirá la próxima semana el proyecto de matrimonio igualitario

Agencia Uno

04.01.2019

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Francisco Huenchumilla, reactivó el debate sobre el matrimonio igualitario al asignarle prioridad en la discusión legislativa.



El ex-ministro y ex-intendente puso en tabla el proyecto ingresado en 2017 por la ex-Presidenta Michelle Bachelet informa el diario La Tercera.



“Para amar no hay condiciones. Para seguir avanzando hacia un Chile inclusivo, hoy firmé el proyecto de Ley de #MatrimonioIgualitario”, escribió la ex-Presidenta Michelle Bachelet en agosto de 2017 en su cuenta de Twitter.



La iniciativa, que fue parte de las promesas programáticas de la ex-mandataria, casi no avanzó en el Senado, teniendo una única sesión en la comisión de Constitución de la Cámara Alta, en noviembre de 2017.



Pero este jueves, la misma instancia agendó para la próxima semana la reapertura de la discusión del proyecto de Bachelet, instalando una presión frente al Ejecutivo, desde donde se ha señalado que no impulsarán una iniciativa en esta materia.



“Por orden del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, honorable senador señor Francisco Huenchumilla Jaramillo, tengo el honor de citar a la sesión que se celebrará el día miércoles 9 de enero de 2019, de 10.30 a 12 horas, con el objetivo de continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo”, dice la citación que este jueves comenzaron a recibir los miembros de la instancia.



Además, en el correo se da cuenta de que está citado también el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel.



El proyecto modifica el artículo 102 del Código Civil, para señalar que el matrimonio es la unión entre “dos personas” y no entre “un hombre y una mujer”. Además, se adopta el concepto de “cónyuge o cónyuges”. La iniciativa también busca que “todo tipo de matrimonios accedan a la adopción, ya sea por integración o por adopción propiamente tal”.



El mensaje de Bachelet es el cuarto proyecto que se ha presentado respecto a esta materia. Ninguno de los tres anteriores, sin embargo, alcanzó siquiera a ser discutido en comisión.



La iniciativa de la ex-Presidenta ingresó el 5 de septiembre de 2017. Ese mismo día se dio de él cuenta en la sala del Senado. Siguiendo lo dispuesto en la Constitución, el entonces presidente de la corporación, Andrés Zaldívar (DC), puso en conocimiento de la moción a la Corte Suprema.



La única vez que se discutió el proyecto fue el 27 de noviembre de ese año. Ese día, ante la comisión presidida entonces por Felipe Harboe (PPD), comparecieron la Fundación Iguales, al Frente de la Diversidad Sexual y de Género, IdeaPaís y el Movilh, que presentó una minuta.



Desde La Moneda, en tanto, llegaron los ex-ministros de la Mujer, Claudia Pascual; de la Segegob, Paula Narváez, y de la Segpres, Gabriel de la Fuente. En esa sesión, la ex-vocera fue la encargada de hablar en representación del Ejecutivo.



Respecto de la reapertura de la discusión, el senador Huenchumilla explicó a La Tercera que “dentro de este año hemos colocado de forma absolutamente prioritaria todos los proyectos que nos ha pedido el gobierno, pero también hay que darles espacios a otros proyectos que representan a otros mundos”.



Agregó que “siempre uno recibe muchas peticiones de distintos sectores por colocar proyectos de ley que no son necesariamente de la agenda del gobierno. Uno accede a eso y ya en el último mes del año legislativo me pareció pertinente y justo acceder a la demanda de ciertos sectores que querían que el proyecto pudiera tener una nueva oportunidad en la comisión”.



Sobre su opinión respecto del proyecto, el legislador DC aseguró que “soy una persona muy liberal y tengo la mayor apertura respecto de este proyecto”.



En la Comisión de Constitución el avance del proyecto se ve factible. Esto, porque de sus cinco integrantes, tres son de oposición y respaldan el matrimonio igualitario.



Además, el proyecto será discutido en el escenario donde la centroizquierda tiene mayoría en el Senado, ya que 23 de los 43 senadores son de ese sector. A su vez, el senador Evópoli Felipe Kast se ha manifestado a favor de avanzar en esta materia.