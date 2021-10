Senadoras proponen prohibir candidaturas de personas con deudas de alimentos

Agencia Aton

23.10.2021

Durante la tarde de hoy sábado, un grupo de senadoras presentó una moción para prohibir la candidatura a cualquier cargo de elección popular a aquellas personas que tengan deudas de pensión de alimentos, esto a raíz del caso del candidato presidencial del Partido por la Gente, Franco Parisi.



En particular, son las parlamentarias Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes y Yasna Provoste quienes presentaron el proyecto, el cual indica que "el 84% de las pensiones de alimentos en nuestro país, se encuentran impagas, afectando con ello a 72 mil niños y niñas. Gracias a las retenciones (de los retiros de fondos previsionales) se cancelaron 417 mil millones de pesos".



Según una encuesta del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el 46% de las madres no vive con el padre de sus hijos, y de los que viven separados, solo el 35% contribuye a la mantención de los hijos”, agregaron en el documento.



Asimismo, los senadores Marcela Sabat, Isabel Allende, Ximena Rincón, Rodrigo Galilea y Francisco Huenchumilla presentaron otra iniciativa, la cual pretende exigir a candidatos a Presidente de la República, Senadores y Diputados que no tengan denuncias de violencia intrafamiliar.



"No es aceptable que un condenado por VIF intente llegar al Congreso Nacional, o para peor, a la Presidencia de la República", argumentaron.



Los dos proyectos anteriores se suman a otros que ya han sido aprobados y están en la misma línea, como la prohibición de efectuar los retiros de los fondos de pensiones a los deudores de alimentos y la creación de un registro de este mismo tipo de personas.